Beşiktaş'tan gönderildi, günler sonra yeni takımını buldu

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-1'in rövanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapatmıştı. Bu maç sonrası Adalı, Solskjaer ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıklanmıştı. ESKİ TAKIM ARKADAŞI AĞZINDAN KAÇIRDI Aradan geçen 46 günün ardından Solskjaer, yeni takımına imza atmak üzere. Solskjaer'in futbolculuk yıllarında Manchester United'dan takım arkadaşı İngiliz efsane Paul Scholes, teknik direktörün muhtemel yeni takımını ağzından kaçırdı. Scholes, The Good, The Bad & The Football podcastinde eski takım arkadaşı Nicky Butt ile konuşurken, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Lonra'da Rangers yetkilileriyle buluşacağını söyledi." dedi.

RESMİ İMZALAR ATILACAK



Butt ise "Kimi kastettiğini biliyorum." dedi. Bunun üzerine Scholes, bahsettiği kişinin şu anda boşta olduğunu da vurguladı.

Butt daha sonra, "Manchester United'ı yönetti, değil mi? Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atan oydu, değil mi? Ole'den bahsediyorsun, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Scholes "Yorum yok" cevabını vererek tebessüm etti.



Bu diyalog ve yaşananlar sonrası Solskjaer'in İskoç ekibi Rangers'a resmi imzayı atması bekleniyor.