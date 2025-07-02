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Beşiktaş'tan gönderilmişti: Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi Liverpool!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un antrenör ekibine katıldı.

Beşiktaş'tan gönderilmişti: Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi Liverpool!

Geçen sezon 'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'un yardımcı antrenörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, van Bronckhorst, Liverpool'da 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot'un teknik ekibine katıldı.

Beşiktaş'tan gönderilmişti: Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi Liverpool! - 1

Hollandalı teknik adam, gelecek sezon yardımcı antrenör pozisyonunda Premier Lig şampiyonu takımın teknik ekibinde yer alacak.

TAFFAREL AYRILDI

Öte yandan; 'da yeni kaleci antrenörü Xavi Valero olurken takımın kaleci antrenörü kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden isimler ise Fabian Otte ve Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel oldu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Giovanni van Bronckhorst'un 1 Temmuz'da başlayan macerası kısa sürdü. Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlıların başında 20 maça çıktı.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

49 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş kariyerinde 1.70'lik puan ortalaması tutturdu.

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