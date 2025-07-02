Beşiktaş'tan gönderilmişti: Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi Liverpool!

Geçen sezon Beşiktaş 'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool 'un yardımcı antrenörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, van Bronckhorst, Liverpool'da 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot'un teknik ekibine katıldı.

Hollandalı teknik adam, gelecek sezon yardımcı antrenör pozisyonunda Premier Lig şampiyonu takımın teknik ekibinde yer alacak.

TAFFAREL AYRILDI



Öte yandan; Liverpool'da yeni kaleci antrenörü Xavi Valero olurken takımın kaleci antrenörü kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden isimler ise Fabian Otte ve Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel oldu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ



Giovanni van Bronckhorst'un 1 Temmuz'da başlayan Beşiktaş macerası kısa sürdü. Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlıların başında 20 maça çıktı.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

49 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş kariyerinde 1.70'lik puan ortalaması tutturdu.