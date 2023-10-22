Beşiktaş'tan hakem tepkisi

Engin Baltacı'nın açıklamaları şöyle:



“Futbolcularımıza kendi statlarındaymış gibi atmosfer yaratan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. On kişi galibiyet alabilirdik. Şanssız bir penaltı oldu, kırmızı kart da şanssızdı. Nedense tüm şanssızlıklar gelip bizi buluyor. Bu şanssızlıklar belli açıklamalardan sonra oluyor. Hafta içi Ali Şansalan operasyonu oldu. Operasyonun sonuca ulaştığını herkes görüyor. Ne söylesek kulüp olarak PFDK’lık olacağız. Sahada hakem mi vardı? Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük. Maçın hakemi Ali Şansalan olacaktı ama Galatasaray’ın açıklamalarıyla hakemin değiştirildiğini herkes söyledi. Polemik yaratarak sonuç alınıyorsa biz de polemik yaratırdık. Bunu yapmayacağız. Beşiktaş böyle şeyler yapmaz. Beşiktaş bu nedenle en büyük kulüptür.



Bu maça önce Ali Şansalan atanmış sonra karar değiştirilerek Halil Umut Meler mi atanmıştır? Halil Umut Meler bir maçımıza da manuel atamayla çıkmıştı. Neden Halil Umut Meler? Bunun açıklamasının yapılması lazım. Bizim herhangi bir maçtan önce hakem atamasıyla ilgili polemik yaptığımızı gördünüz mü? Bizden önce birileri polemik yapıyorsa cevap vermek zorundayız.



Federasyonun yapay zekası, manuel ataması nedeniyle biz neler işitiyoruz federasyon görsün. Beşiktaş taraftarı kimsenin güdümünde hareket etmez.



Maçtan önce Ali Şansalan’ın adı neden gündeme geldi? Elimizde her türlü belge var denmesi, Lale Orta’nın kayıt verdiğinin söylenmesinden çok daha önceydi. O belgelerin hiçbirini görmedik.”