Beşiktaş'tan hakem tepkisi

Beşiktaş yöneticisi Seyit Ateş, Corendon Alanyaspor maçındaki hakem yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.



Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ateş, şöyle konuştu: "Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse “İyi hakemdir” diyemez. Beşiktaş’a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız."

"HAKEMİ İZLERKEN VİCDANEN RAHATSIZ OLDUM"

"Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor" diyen Ateş, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik için ise şu ifadeleri kullandı:

"Sabri Çelik ile ilgili resim kafamızda doğru durmuyor. Çelik, MHK’nın başına geldiğinde bunu dillendirmiştik. İnanılmaz şeyler gördük maçta. Hakemi izlerken vicdanen rahatsız oldum. Bu haksızlıklar rakibimize de yapılsa konuşurduk. Haksızlık kime yapılırsa müdahale ederiz."

"BİR DAHA MAÇ YÖNETMEMELİ"

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a maç verilmemesi gerektiğini savunan Ateş, "MHK, Beşiktaş’a operasyon niyetinde değilse Yasin Kol’a artık maç vermemeli. İnşallah bizi yanıltırlar. Yanıldığımızı görmek için Yasin Kol’un bir daha maç yönetmemesi lazım" dedi.

