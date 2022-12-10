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Beşiktaş'tan hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, hastalıkları nedeniyle takımdan uzak kalan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama

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'tan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında Charleroi yaptığı maçta üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun'un çalışmalara başladığı bildirildi.

Charleroi karşılaşmasında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edildiği ve bu oyuncuda ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı kaydedildi.

Valentin Rosier'in ise ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle siyah-beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında yer almadığı belirtildi.

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