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Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktörlerinin Igor Tudor olacağı iddialarını yalanladı. Çebi, "Yeni teknik direktörün kim olacağına yeni yönetim karar verir." dedi.

Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması

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Başkanı , Igor Tudor iddialarına cevap verdi.

Başkanlık seçimine kadar yola Burak Yılmaz'la devam edeceklerini bildiren Çebi, genç antrenörün başarılı olacağına inandığını söyledi.

Igor Tudor haberlerini yalanlayan Çebi, "Yeni teknik direktörün kim olacağına yeni başkan ve yönetim kurulunun karar vermesi etik olur. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam." diye konuştu.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in istifası sonrası yaptığı açıklamada en geç aralık ayının başında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını bildirmişti.

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