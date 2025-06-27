Beşiktaş'tan ilk transfer: Çek sol bek İstanbul'a geliyor

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ilk transferini yapıyor.



Beşiktaş, Benfica ile sol bek David Jurasek'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Çek futbolcu; Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan birçok kulübün ilgili olmasına rağmen Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi seçti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR



Belgelerinin hazırlandığı 24 yaşındaki Jurasek, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak.

Futbola ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başlayan Jurasek, daha sonra sırasıyla Mlada Boleslav, Slavia Prag, Benfica, Hoffenheim (Kiralık) formaları giymiş ardından takımı Benfica'ya dönmüştü.



Geçen sezon Almanya'da 22 maça çıkan milli futbolcu, 3 asistlik performans sergilemişti.