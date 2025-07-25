Beşiktaş'tan ırkçılık açıklaması: Kongre üyesi disipline sevk edildi

UEFA Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'l karşı karşıya geldi. Karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 4-2 üstünlüğü ile bitti.

Maçın ardından bir Beşiktaş kongre üyesi, Shakhtar Donetsk oyuncusu Kevin'e küfürlü ve ırkçı mesaj attı. Brezilyalı futbolcu, bu mesajları sosyal medya hesabından yayınladı.



Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibimiz Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Kevin’e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki kongre üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.