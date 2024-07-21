Beşiktaş'tan James Tavernier atağı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için takviye yapmayı düşünüyor.
Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlıların Rangers forması giyen James Tavernier'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisi olan İngiliz futbolcu için olumlu rapor verdiği aktarıldı.
Rangers formasıyla 460 resmi maça çıkan Tavernier, bu mücadelelerde 125 gol atıp, 129 asistlik katkı sağladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş