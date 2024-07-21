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Beşiktaş'tan James Tavernier atağı

Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Rangers forması giyen James Tavernier için harekete geçti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisi için olumlu rapor sunduğu aktarıldı.

Beşiktaş'tan James Tavernier atağı

Transfer çalışmalarına hız veren , sağ bek pozisyonu için takviye yapmayı düşünüyor.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlıların Rangers forması giyen James Tavernier'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisi olan İngiliz futbolcu için olumlu rapor verdiği aktarıldı.

Rangers formasıyla 460 resmi maça çıkan Tavernier, bu mücadelelerde 125 gol atıp, 129 asistlik katkı sağladı.

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