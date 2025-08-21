NTV.COM.TR

Beşiktaş'tan Japon yıldız adayına 15 milyon euro: Kulüp tarihine geçecek!

Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, kanat takviyesi için gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Beşiktaş'tan Japon yıldız adayına 15 milyon euro: Kulüp tarihine geçecek!

Trendyol Süper Lig'e Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanlı başlangıç yapan 'ta hareketli günler yaşanıyor.

Kadrosunu birçok önemli futbolcuyla güçlendiren siyah-beyazlılarda kanat takviyesi için düşünülen isim ortaya çıktı.

SÜRPRİZ: KEITO NAKAMURA

Fransa'dan L'Equipe, Beşiktaş'ın sol kanat için Keito Nakamura'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Haberin devamında siyah-beyazlı kulübün, Reims'e Nakamura için 15 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Japon yıldız adayına 15 milyon euro: Kulüp tarihine geçecek! - 1

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Fransız kulübünün teklifi kabul etmesi halinde bu yaz yapılan en büyük satışı gerçekleştirmiş olacağına dikkat çekildi.

Ayrıca Keito Nakamura'nın 'a 15 milyon euro bedelle olması durumunda Japon futbolcu, Reims tarihinin en pahalı 6. satışı olacak.

Beşiktaş'tan Japon yıldız adayına 15 milyon euro: Kulüp tarihine geçecek! - 2

REIMS PERFORMANSI

Reims'e 2023 yazında LASK Linz'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle olan 25 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 65 maçta 16 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...