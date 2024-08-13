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Beşiktaş'tan Jean Onana kararı

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Jean Onana için Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcının 24 yaşındaki orta sahanın takımda tutulmasını istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Jean Onana kararı

Geçtiğimiz sezon devre arasında Marsilya'ya kiralanan ve satın alma opsiyonu kullanılmadığı için 'a geri dönen Jean Onana'nın geleceği merak ediliyordu.

Foot Mercato'nun haberine göre, siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, Kamerunlu orta sahanın takmda tutulmasını istediği öne sürüldü.

24 yaşındaki orta saha Süper Lig'de geçtiğimiz Pazar günü oynanan Samsunspor mücadelesine 71. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil olmuştu.

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