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Beşiktaş'tan Johan Mojica atağı

Beşiktaş'ta danışman Brad Friedel, Osasuna forması giyen Johan Mojica'yı yakın takibe aldı. ABD'li danışman Friedel'in, Kolombiya - Kosta Rika maçının ardından sol bek oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Beşiktaş'tan Johan Mojica atağı

'ta danışmanlık görevine getirilen ve transferlerde söz sahibi olan Brad Friedel, Johan Mojica'nın peşine düştü.

Sabah'ın haberine göre, Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcuyu 29 Haziran'da oynanacak Kolombiya - Kosta Rika maçında takip edecek olan Friedel'in, sol bek oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

La Liga ekibi Osasuna'da forma giyen ve 2 yıl daha kontratı bulunan Kolombiyalı oyuncuyla yapılan görüşmeler neticesinde kulübüyle de temasa geçilecek.

Osasuna ile 34 resmi maça çıkan Mojica, bu mücadelelerde 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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