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Beşiktaş'tan KAP açıklaması

Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 09:44

Beşiktaş'tan KAP açıklaması

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael

 , Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Ayrıca kulüpten yapılan açıklamaya göre, Valerien Ismael ile Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirilecek.

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