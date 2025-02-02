Beşiktaş'tan Lemina iddialarına yanıt
Beşiktaş, Mario Lemina'yı transfer edeceği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Mario Lemina'yla ilgili bir açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta sahayı transfer etmek istediği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2025
Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.
Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK pic.twitter.com/aBsbcFFonP
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