Beşiktaş'tan Lemina iddialarına yanıt

Beşiktaş, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Mario Lemina'yla ilgili bir açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta sahayı transfer etmek istediği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."