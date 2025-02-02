Beşiktaş'tan Leo Ostigard atağı: Rennes ayrılığa yeşil ışık yaktı

Beşiktaş ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmak istiyor.

Le Parisien'in haberine göre, siyah-beyazlılarnın Rennes forması giyen Leo Ostigard'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Fransız kulübün 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli savunmacının ayrılığına yeşil ışık yaktığı da kaydedildi.

Öte yandan İtalya Serie A'dan da bir takımın Ostigard ile ilgilendiği aktarıldı.

Önümüzdeki birkaç saat içerisinde durumun netleşmesinin beklendiği yazıldı.

Rennes formasıyla 18 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol sevinci yaşadı.