Beşiktaş'tan Luuk de Jong atağı

Ara transferde sol bek, sol kanat ve sağ kanat transferleri için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in Hollanda basınına dayandırdığı haberine göre, siyah-beyazlıların PSV forması giyen Luuk de Jong'u gündemine aldığı öne sürüldü.

34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 29 golle krallık tacını Vangelis Pavlidis'le paylaşmıştı.

Sezon sonunda Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan de Jong'un ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı da kaydedildi.