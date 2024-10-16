Beşiktaş'tan Luuk de Jong atağı
Beşiktaş'ın Hollanda Ligi ekibi PSV'de forma giyen Luuk de Jong'u gündemine aldığı ve ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 34 yaşındaki oyuncunun devre arasında siyah-beyazlılara katılmaya sıcak baktığı da öğrenildi.
Ara transferde sol bek, sol kanat ve sağ kanat transferleri için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in Hollanda basınına dayandırdığı haberine göre, siyah-beyazlıların PSV forması giyen Luuk de Jong'u gündemine aldığı öne sürüldü.
34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 29 golle krallık tacını Vangelis Pavlidis'le paylaşmıştı.
Sezon sonunda Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan de Jong'un ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı da kaydedildi.
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