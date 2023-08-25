Beşiktaş'tan Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Dinamo Kiev'le oynanan maçta sakatlanan Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Siyah-beyazlılar Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.



Masuaku en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

