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Beşiktaş'tan Mert Günok ve Salih Uçan'a yeni sözleşme

Beşiktaş, Mert Günok ve Salih Uçan ile yeni sözleşme yapmak istiyor. İki futbolcuya da 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.

Beşiktaş'tan Mert Günok ve Salih Uçan'a yeni sözleşme

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’ta iç transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, Mert Günok ve Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.

Beşiktaş ile 1 yıl daha anlaşmaları bulunan Mert ve Salih’e 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, iki oyuncu ile de gelecek sezon öncesi sözleşme imzalamayı planlıyor. Yapılacak yeni kontratlarda Mert ve Salih’in yıllık ücretleri de yükseltilecek.

Bu sezon siyah beyazlı takımda 29 maça çıkan Uçan 3 gol attı, 6 asist yaptı.

Güneş’in göreve gelmesi ile kaleye geçen Günok ise 21 maçta görev yaptı. 34 yaşındaki file bekçisi, iyi performansı sonrası yeniden A Milli Takım kalesine geçti.

Beşiktaş'tan Mert Günok ve Salih Uçan'a yeni sözleşme - 1
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