Beşiktaş'tan Mert Günok'a yüzde 177 zam

Beşiktaş'ta sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Mert Günok'un maaşına zam yapıldı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devraldıktan sonra oldukça başarılı bir performans sergileyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, 9 milyon TL olan maaşını 25 milyon TL'ye çıkardı.



Yüzde 177 zam yapılan deneyimli eldiven, bu meblağa ek olarak maç başı bonus da alacak.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmaya çıkan Günok, ağlarında 22 gol gördü. 7 maçta ise kalesini rakip forvetlere kapadı.

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