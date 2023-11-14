Beşiktaş'tan milli arada 2 hazırlık maçı

Süper Lig'e verilen milli arada takımı daha yakından tanımak isteyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine siyah-beyazlıların iki hazırlık maçı oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım Pazar günü Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

SEBA'NIN ANISINA



Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin saat 15.00'te başlayacağı aktarıldı.



Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlıların milli aradaki ikinci ve son hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile yapacağı kaydedildi.