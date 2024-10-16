Beşiktaş'tan Milot Rashica açıklaması
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığını açıkladı.
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın sağlık durumunu açıkladı.
Kosovalı oyuncunun MR görüntülemesinde uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığı belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.
Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.
Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Milot Rashica’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 16, 2024
Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.
Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan… pic.twitter.com/RZUJRoXNOt
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