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Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni sözleşme

Beşiktaş, altyapısından yetişen genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni sözleşme

, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla yeni sözleşme imzaladı.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

17 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asistlik katkı verdi. 

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