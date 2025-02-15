Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni sözleşme
Beşiktaş, altyapısından yetişen genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Beşiktaş, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla yeni sözleşme imzaladı.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
17 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asistlik katkı verdi.
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