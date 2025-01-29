Beşiktaş'tan Ndour açıklaması: Twente maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle maçın kamp kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar mücadele öncesinde maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Cher Ndour'un yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı kaydedildi.
📋 Twente maçı kamp kadromuz.#TWEvBJK | #UEL— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 29, 2025
ℹ️ Futbolcumuz Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Twente ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır. pic.twitter.com/154EFK8HLS
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