NTV.COM.TR

Beşiktaş'tan Ndour açıklaması: Twente maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle maçın kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'tan Ndour açıklaması: Twente maçı kamp kadrosu belli oldu

, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar mücadele öncesinde maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Cher Ndour'un yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...