Beşiktaş'tan Neuhaus atağı: Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş, ara transfer döneminin son günlerinde bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

BILD'in haberine göre, siyah-beyazlıların Borussia Mönchengladbach forması giyen Florian Neuhaus için harekete geçtiği öne sürüldü.

27 yaşındaki orta sahanın sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'a katılması planlanıyor.

Sezon sonunda ise Beşiktaş’ın oyuncuyu 2,9 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunacak.

Florian Neuhaus, Borussia formasıyla 210 resmi maça çıktı, bu mücadelelerde 26 kez gol sevinci yaşarken, 29 asist yaptı.

