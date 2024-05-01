Beşiktaş'tan Patrick Schick atağı

Beşiktaş'ta gelecek sezon için teknik direktör arayışları sürerken bir yandan da yeni transfer çalışmaları da sürüyor.

Sözcü'nün haberine göre, siyah-beyazlıların Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Bayer Leverkusen'de forma giyen Patrick Schick'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki golcü için Alman ekibinden randevu talep ettiği kaydedildi.

DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR

Bayer Leverkusen'den ayrılmaya pek sıcak bakmayan Çek golcünün daha fazla forma şansı bulmak istediği ve bu nedenle farklı bir takıma transfer olabileceği aktarıldı

Bu sezon Bayer Leverkusen ile 27 resmi maça çıkan Patrick Schick, bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.