Beşiktaş'tan paylaşım: "Dikkat, çimlere basmak sarı karttır"
Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar mücadelenin ardından maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.
Beşiktaş Al Musrati'nin sarı kart gördüğü ve cezalı duruma düştüğü pozisyonu paylaşarak, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" ifadelerini kullandı.
Dikkat!— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 26, 2025
Çimlere basmak sarı karttır! pic.twitter.com/yMsVeejeH7
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş