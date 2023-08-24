Beşiktaş'tan Pendikspor maçının tekrarlanması talebi

MHK'ya yanıt veren bir açıklama yayınlayan Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrarlanmasını talep etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Pendikspor’la oynadığı müsabakanın 76. dakikasında, Omar Colley’le bulduğumuz ikinci golün topun saha dışından geldiği gerekçesiyle yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırması sonucu iptali nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na yapmış olduğumuz müracata, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla gelen cevapta haklılığımız tescil edilmiştir.



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, tarafımıza göndermiş olduğu cevap yazısında; yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırmasının hatalı olduğunu ve VAR incelemesi için uygun açıda kamera bulunmadığından yan hakemin kararının desteklenmek durumunda kalındığını beyan etmiştir.



Süper Lig tecrübesi neredeyse olmayan bir yardımcı hakemin bize göre art niyetli bir şekilde pozisyonun bitimini beklemeden bayrağını kaldırmasından ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun her fırsatta teknolojiden ve yapay zekadan faydalandığını övünerek ifade etmesine karşın uygun bir açıya kamera yerleştirilememesinden dolayı takımımız şampiyonluk yarışının kızışacağı ilerleyen dönemde büyük öneme sahip olabilecek iki puandan mahrum kalmıştır.



Bugünkü açıklamasında, ligin henüz ikinci haftası geride kalmışken yapılan eleştirileri üzülerek takip ettiklerinden dert yanan Türkiye Futbol Federasyonu’na hatırlatmak isteriz ki, ligin başında da ortasında da sonunda da yapılan hatalar kulüpleri aynı derecede etkilemekte ve puan cetveline tesir etmektedir."

