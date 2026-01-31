Beşiktaş'tan protestoların gölgesinde 3 puan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de taraftarı önünde sahne aldı. Siyah-beyazlılar, Tümosan Konyaspor'la karşılaştı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çaldı. Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı. Goller Cerny ve Orkun'dan geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, 76. dakikada oyuna girdi ve sadece 6 dakika sonra ilk maçında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Asllani, kariyerinin de ilk kırmızı kartını gördü.



TARAFTARDAN TEPKİ



Beşiktaş taraftarı, maç öncesi "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Siyah beyazlılar maç içinde de sık tık yönetime tepki gösterdi.

4 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, ligde Eyüpspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Savunmanın sağında Taylan Bulut'u yedek soyunduran 53 yaşındaki teknik direktör, formayı Gökhan Sazdağı'na teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine ise Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Yalçın, geçen hafta santrfor bölgesinde şans verdiği El Bilal Toure'yi sol açıkta görevlendirirken, Jota Silva ise kulübe yer aldı. Karşılaşmada en ileri uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.

BEŞİKTAŞ 2 - KONYASPOR 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



22' Beşiktaş'ta Orkun'un vuruşu direkten döndü



23' Deniz Türüç'ün golüyle Konyaspor öne geçti



34' Cerny'nin golüy skor eşitlendi



42' Cengiz Ünder kafası direkten döndü



45' İlk yarı sona erdi



İKİNCİ DEVRE



51' Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart gördü



64' Beşiktaş'ta El Bilal Toure sarı kart gördü ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü



77' Orkun'un golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçti



82' Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü



90' Maç sona erdi