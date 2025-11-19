Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması: MR sonucu çıktı
19.11.2025 17:13
Son Güncelleme: 19.11.2025 17:37
İHA, AA
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın MR tetkiklerinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, ağrısı olduğu gerekçesiyle dünkü idmana da katılmayan Rafa Silva'nın MR'a gireceğini duyurmuştu. Silva'nın MR sonuçları bugün açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada Rafa Silva’nın dün gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığı ve futbolcuya sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacağı duyuruldu.
Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır." denildi.
Tedavi programının Rafa Silva ve temsilcisine yazılı olarak bildirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir. Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı ve teknik direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva krizine açıklık getirmişti.
Başkan Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamalarda önemli ifadeler kullanılmıştı.
Adalı, “Rafa ile ilk yaptığım görüşmede, ‘Futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum’ dedi. Bir süre sonra ağız değiştirip, ‘3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum’ dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık.” ifadelerini kullanmıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ise, “Oyuncu, ilk konuşmamızda ‘burada çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum’ dedi. İlk günümde daha böyle bir şeyle karşılaşınca, ‘Eyvah bombayı kucağımızda bulduk’ dedim. Maalesef Kasımpaşa maçı haftası artık olay halledilemeyecek duruma geldi. Konuyu başkana anlattım. Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva’ya tanıdım.” demişti.