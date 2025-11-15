Trendyol Süper Lig'de milli araya Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek moralli şekilde giren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor. İki isim, Rafa Silva ile ilgili soruları yanıtlıyor..

Başkan Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

“FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORUM DEDİ, SONRA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ”

“Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.”

“BURASI BEŞİKTAŞ!”

"Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim." Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 öilyon euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!"

“KİMSE BÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAPAMAZ”

"Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Kimse böyle bir saygısızlık yapamaz! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur. Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!"