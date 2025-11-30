Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama geldi! "Kazanacağız" diyerek duyurdu
30.11.2025 22:25
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kılıç'ın sözleri:
YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ
"Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçını böyle takip etti.
RAFA SILVA AÇIKLAMASI
"Rafa Silva bireysel olarak çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz."
Beşiktaşlı Rafa Silva, bir süredir antrenmanda yer almıyordu.
"EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"
"Geçen hafta 4 maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi 3 maçımız kaldı. 3 maçımız da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz."