Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama geldi! "Kazanacağız" diyerek duyurdu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıç'ın sözleri:

YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ

"Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız."