Beşiktaş'tan Rashica açıklaması: Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesinde Milot Rashica'nın sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."