Beşiktaş'tan Ricardo'nun sağlık durumu için açıklama

Beşiktaş, yeni transferleri Elan Ricardo'nun dünkü antrenmanda sakatlandığını ve yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.



21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

