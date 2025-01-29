Beşiktaş'tan Romulo atağı: Teklif yapmaya hazırlanıyor

Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde yıldız golcüsünün satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı.

Sarı-kırmızılıların Sportif Direktörü Ivan Mance, birkaç gün önce yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Romulo'yu satmak istemediklerini söylemişti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş'ın Romulo için Göztepe'ye ciddi bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Siyah-beyazlıların İzmir ekibine Romulo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Ayrıca Romulo'nun opsiyon bedelinin de Göztepe tarafından belirlenmesinin isteneceği aktarıldı.

HEKİMOĞLU'NU DA KİRALAYABİLİR

Bu transferin gerçekleşmesi adına Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve A takımda forma giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da sarı-kırmızılılara kiralık gönderilmesi teklif edilecek.

Bu sezon Göztepe formasıyla 19 resmi maça çıkan Romulo, bu mücadelelerde 10 gol atıp, 8 asistlik katkı verdi.