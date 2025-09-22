NTV.COM.TR

Beşiktaş'tan Sadettin Saran'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran'a tebrik mesajı yayınladı.

Beşiktaş'tan Sadettin Saran'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...