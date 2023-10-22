Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu.

Sahadan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, mücadelenin ardından Daniel Amartey'in sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Daniel Amartey’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."