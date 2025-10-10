Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir."

