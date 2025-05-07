Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Emirhan Topçu için sakatlık açıklaması geldi.
Süper Lig'de üçüncülük yarışı veren Beşiktaş'tan iki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, Topçu'nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Uçan'ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyuruldu.
Siyah beyazlıların açıklamasının tamamı şöyle:
"Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan’la Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."
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