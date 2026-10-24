Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
24.10.2026 15:16
Anadolu Ajansı
Ümit Akdağ
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildi.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ümit Akdağ’ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.