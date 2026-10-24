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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

24.10.2026 15:16

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Anadolu Ajansı

Ümit Akdağ

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildi. 

 

Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiği açıklandı.
 

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ümit Akdağ’ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.