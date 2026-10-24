Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş 'ta Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildi.

Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiği açıklandı.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ümit Akdağ’ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.