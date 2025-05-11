Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: "Beyin tomografisinde kanama tespit edildi"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.



Siyah - beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.



Sağlık ekiplerinin sahada müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Chamberlain, 11. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.



19. dakikada ise Felix Uduokhai, Ali Yavuz Kol ile çarpıştığı pozisyonda sakatlandı.



Müsabakaya devam edemeyeceğine karar verilen Uduokhai'nin yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Maçın 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai, gözlem altındadır. Beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."