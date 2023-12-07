Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbide 4 eksik

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

"Futbolcumuz Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar."

Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.