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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbide 4 eksik

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlılardan Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Gambiyalı stoperin maç kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verileceği kaydedildi.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbide 4 eksik

, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

"Futbolcumuz Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar."

Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.

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