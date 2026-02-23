Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması, derbide oynayamayacak
Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu
Beşiktaş, Emirhan Topçu’nun MR sonucunu açıkladı. Topçu'nun derbide forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'tan Emirhan Topçu için sakatlık açıklaması geldi.
Futbolcunun MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
TRT Spor'un haberine göre; Topçu, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Genç savunmacı, 7 Mart'taki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.
Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır."