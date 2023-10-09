Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Salih Uçan'ın son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş'ta mücadelenin 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın son durumu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Salih Uçan'ın yapılan MR görüntülemesinin ardından uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."