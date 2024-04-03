Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip: "Seni takımda görmek istiyoruz"

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Siyah-beyazlılarda futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın yerli oyuncu kalitesini yükselteceğine inanılan milli futbolcuyla görüştüğü kaydedildi.

"SENİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Sabah'ın haberine göre, Deneyimli futbolcuyla görüşen Aybaba'nın "Seni takımda görmek istiyoruz" dediği öne sürüldü.

Salih Özcan'ın ise " Henüz net karar vermedim. İlerleyen günlerde tekrardan konuşalım." karşılığını verdiği aktarıldı.

Alman ekibin iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözle bakılıyor.

2026'da Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan Özcan, bu sezon 27 resmi maçta forma giydi.