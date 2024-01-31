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Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Salih Uçan ve Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Her iki oyuncunun da sakatlılarının tespit edildiği ve tedavilerine başlandığı duyuruldu.

Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama

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, Salih Uçan ve Vincent Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Aboubakar 2 hafta Uçan ise Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. 

Beşiktaş'tan Aboubakar için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."

SALİH UÇAN DA GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Salih Uçan için yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor‘la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan‘ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

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