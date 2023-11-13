Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Ghezzal hakkında sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın son durumunu açıkladı.

Yapılan tetkiklerin ardından Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklandı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal’ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Salih Uçan ile Rachid Ghezzal’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."