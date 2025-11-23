Beşiktaş'tan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sert tepki: "İsimleri tarihte yok oldu!"
23.11.2025 20:43
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Samsunspor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Kılıç'ın sözleri:
"BU HAKEM BEŞİKTAŞ DÜŞMANI"
"Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Dakikalarda VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz. Penaltı pozisyonunu tekrar tekrar inceleyeceğiz. Bize göre, bizim şu an seyrettiğimiz göre pozisyon penaltı. Beşiktaş'ın hakkını yere koydurmayacağız hiçbir şekilde."
Beşiktaş-Samsunspor karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
"TARİHTE YOK OLUP GİTMİŞTİR"
"Son olarak Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Kendilerine PR yapmak için Beşiktaş'ın adını ağzına alanların isimleri tarihte yok olup gitmiştir."
"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"
"Transfer döneminde de transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi, güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve olması gereken oyuncuları kulübümüz kazandıracağız. Ligin sonunda da Beşiktaş'ın ismine yakışır şekilde en iyi yerde bitireceğiz."