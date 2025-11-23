Beşiktaş'tan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sert tepki: "İsimleri tarihte yok oldu!"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıç'ın sözleri:

"BU HAKEM BEŞİKTAŞ DÜŞMANI"

"Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Dakikalarda VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz. Penaltı pozisyonunu tekrar tekrar inceleyeceğiz. Bize göre, bizim şu an seyrettiğimiz göre pozisyon penaltı. Beşiktaş'ın hakkını yere koydurmayacağız hiçbir şekilde."