Beşiktaş'tan Sarri atağı

Beşiktaş, yeni sezon için teknik direktör arayışlarına devam ederken, siyah-beyazlı yönetimin Maurizio Sarri'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'IN Roma'da Sarri ile bir araya gelerek teklif yaptığı iddia edildi.

50 MİLYON EURO TRANSFER BÜTÇESİ

Sezon planlaması hakkında açıklamalarda bulunan Arat'ın tecrübeli teknik adama 50 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi önerdiği kaydedildi.

Bu bütçenin, futbolcu satışlarından elde edilecek gelirle artabileceği ifade edildi.



Sarri'nin, Beşiktaş hakkında ayrıntılı bir inceleme yaptıktan sonra durum değerlendirmesi yapacağı ve geri dönüş yapacağı belirtildi.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Ayrıca haberde, başka talipleri de olan Sarri'ye Beşiktaş Yönetimi'nin yıllık 3 milyon Euro civarında bir ücret teklif etmeyi planladığı iddia edildi.



Perşembe günü oynanacak kupa finalinin ardından görüşülen teknik direktörlerin yönetim kurulunda oylanacağı ve nihai kararın verileceği bildirildi.