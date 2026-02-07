Beşiktaş'tan "son dakika" kaleci transferi

Beşiktaş, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Devis Vasquez'le anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kalecinin kiralık transferi için İtalya'nın Roma ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla anlaşma imzalandı. Kulüp, transfer duyurusunda, "Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş anlaşmayı futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin son dakikalarında duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan ve 36 gün süren ara transfer dönemi dün gün sonunda bitti.

Siyah-beyazlı kulüp ara transfer döneminin son gününde Panamalı Amir Murillo ve Fildişi sahilli Emmanuel Agbadou'yu da kadrosuna katmıştı.