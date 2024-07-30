Beşiktaş'tan son prova: Sakaryaspor'u 2 golle geçti

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlık mücadelesinde Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar Muleka ve Mustafa Hekimoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Sakaryaspor'un tek golünü Demir Ege Tıknaz kendi kalesine kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarını tamamlamış oldu.
İşte siyah-beyazlıların oynadığı hazırlık maçlarının sonuçları;
Beşiktaş 0-0 Ümraniyespor
Beşiktaş 0-1 Shakhtar
Grazer 1-5 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Bandırmaspor
Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği
Beşiktaş 2-1 Sakaryaspor
Beşiktaş 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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